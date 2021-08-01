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Происшествия1 августа 2021 13:35

В ДТП с переворотом на трассе М5 в Челябинской области погиб водитель

В полиции рассказали подробности аварии
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
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Фото: Регион-74 | Златоуст/vk.com

Фото: Регион-74 | Златоуст/vk.com

В воскресенье, 1 августа, на трассе М5 под Златоустом разбился 41-летний водитель ВАЗ. Фотографии с места аварии появились в Сети.

— При выполнении обгона водитель автомобиля ВАЗ совершил съезд в кювет, после чего опрокинулся, — прокомментировали КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина скончался на месте. Как уточнили в полиции, он ехал один.

Еще одна смертельная авария произошла сегодня ночью в Челябинске, н улице Героев Танкограда. Погибли водитель и пассажирка 44 лет. С ними также ехала 9-летняя девочка, ей рекомендовали амбулаторное лечение.

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