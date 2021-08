Самый милый барабанщик Челябинска удивил зажигательным выступлением под дождем

Барабанит Рудольф от души Фото: Кирилл САДЫКОВ

Юный уличный музыкант Челябинска, 10-летний Рудольф продолжает радовать горожан своим творчеством. Накануне мальчик удивил зажигательным выступлением под дождем. Видеозаписью поделился челябинский урбанист.

Пользуясь случаем, Лев Владов покритиковал набережную, но похвалил, что город меняется.

— Попытка разрушить гранитную стену набережной вибрациями, — написал урбанист в сторис. — Кто бы знал, что Челябинск настолько изменится из-за закрытых границ.

Смотреть видеосюжет 10-летний Рудольф зажигает под дождем

Из-за дождя зрителей было мало, но за кадром слышны крики поддержки. Рядом с Рудольфом был папа Андрей.

Остаться равнодушным к выступлению Рудольфа просто невозможно. У него бешеная, в хорошем смысле этого слова, энергетика. Видно, что он получает удовольствие от самого процесса. Барабанит от души.

Совсем крохой бывал на концертах с отцом, и играл там на маленьких барабанчиках. Первая установка с логотипом мультфильма «Маша и Медведь» у малыша появилась в три года. А вот в музыкальную школу взяли не сразу. История Рудольфа — в первом выпуске проекта КП-Челябинск, посвященного артистам Кировки.

