В Челябинской области разыскивают шестилетнего ребенка

Ребенок пропал в Брединском районе. Фото: vk.com/lizaalert_chlb

В Челябинской области идут поиски шестилетнего Сергея Шугаипова. Ребенок пропал вечером 1 августа в Брединском районе. Он ушел в лес вместе с собакой на заимке Плотниково в поселке Рымникском и не вернулся.

О поисках мальчика сообщили волонтеры из отряда «ЛизаАлерт»,

У потерявшегося ребенка зеленые глаза и светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост 115 см. Был одет в синие джинсовые шорты и шлепки.

Южноуральцев, которые что-либо знают о местонахождении мальчика, просят сообщить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52, либо по телефонам добровольцев: 89636489664 (Лина), 89222653432 (Дмитрий), 89507354976 (Олеся).

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