В Челябинской области разыскивают шестилетнего ребенка

Ребенок пропал в Брединском районе. Фото: vk.com/lizaalert_chlb
В Челябинской области идут поиски шестилетнего Сергея Шугаипова. Ребенок пропал вечером 1 августа в Брединском районе. Он ушел в лес вместе с собакой на заимке Плотниково в поселке Рымникском и не вернулся.
О поисках мальчика сообщили волонтеры из отряда «ЛизаАлерт»,
У потерявшегося ребенка зеленые глаза и светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост 115 см. Был одет в синие джинсовые шорты и шлепки.
Южноуральцев, которые что-либо знают о местонахождении мальчика, просят сообщить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52, либо по телефонам добровольцев: 89636489664 (Лина), 89222653432 (Дмитрий), 89507354976 (Олеся).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru