Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 14:22

В Челябинской области прокуратура нашла 11 сайтов по продаже поддельных справок

Доступ к интернет-ресурсам теперь требуют заблокировать
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В прокуратуре добиваются ограничения доступа к 11 сайтам

В прокуратуре добиваются ограничения доступа к 11 сайтам

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура Увельского района обнаружила 11 сайтов, продающих фальшивые документы. Преступники предлагают широкий ассортимент подделок. За деньги можно приобрести медицинские справки, водительские права всех категорий, свидетельства об обучении в автошколе и дипломы об образовании.

— Прокуратурой направлены в суд исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Адреса сайтов требуют внести в единый реестр запрещенных интернет-страниц и заблокировать.

Напомним, в Магнитогорске иностранца будут судить за использование поддельной справки об отсутствии коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru