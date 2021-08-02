В Челябинской области прокуратура нашла 11 сайтов по продаже поддельных справок

В прокуратуре добиваются ограничения доступа к 11 сайтам Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура Увельского района обнаружила 11 сайтов, продающих фальшивые документы. Преступники предлагают широкий ассортимент подделок. За деньги можно приобрести медицинские справки, водительские права всех категорий, свидетельства об обучении в автошколе и дипломы об образовании.

— Прокуратурой направлены в суд исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Адреса сайтов требуют внести в единый реестр запрещенных интернет-страниц и заблокировать.

Напомним, в Магнитогорске иностранца будут судить за использование поддельной справки об отсутствии коронавируса.

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