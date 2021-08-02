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Общество2 августа 2021 17:25

Жительницу Челябинской области оштрафовали за оскорбление депутата в соцсетях

В отношении женщины также хотят возбудить и уголовное дело о клевете
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Суд встал на сторону депутата, поскольку ответчик не смог подкрепить фактами свою критику.

Суд встал на сторону депутата, поскольку ответчик не смог подкрепить фактами свою критику.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области Миасский городской суд вынес решение по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом в котором выступал городской депутат (в настоящий момент уже бывший) Константин Башлыков. Ответчиками стали администратор сообщества «Инцидент Миасс» и жительница города, распространявшая в социальной сети ВКонтакте нелицеприятные сведения о народном избраннике. Об этом сообщили в юридической компании «Гаврюшкин и партнеры», представляющей интересы истца в суде.

История, которая легла в основу судебного дела, развернулась в августе прошлого года. В период активной избирательной кампании в городском сообществе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» появился пост с критикой депутата Константина Башлыкова.

Тот самый пост в соцсетях, из-за которого начались разбирательства в суде.

Тот самый пост в соцсетях, из-за которого начались разбирательства в суде.

В этот же день женщина разместила под постом комментарий следующего содержания: «Закатаем все газоны. Нет зелени, зато шуршит в карманах от откатов полученных за кучу бесполезных скульптур», а двумя днями позже ещё один «Я же сказала, что зря обвинила. Сначала нужно проверить, а потом обвинять. Я не проверила, значит сама виновата. Но извиняться за то что сказала что депутат ничего за 15 лет не сделал, не буду. Это проверено. У нас за это время ничего сделано не было, а суета с парком началась ровно перед выборами, как то странно...» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Однако на соцсетях критика народного избранника со стороны женщины не завершилась. На общем собрании жильцов дома она заявила, что «чем больше фигур, тем больше откатов для депутата» и что «за 15 лет Башлыков, как депутат, для дома не сделал ничего».

В итоге Константин Башлыков решил подать на женщину в суд, чтобы очистить свое опороченное имя. Его юристу удалось доказать, что никакого согласия жильцов на приведение в порядок сквера в районе дома № 2 по улице Жуковского не требуется, поскольку это общегородская, а не дворовая территория, да и никакие деревья там вырублены не были — только лишь очищено все от сорняка. Все работы по очистке территории и ее асфальтированию проводились администрацией города на основании муниципального контракта, но никак не депутатом Башлыковым. А что касается того, что за 15 лет депутат якобы ничего не сделал, то отчет о проделанной работе каждого парламентария раз в полгода размещался на официальном сайте Собрания депутатов, и если кто-то из жителей не знакомился с документом, то это не говорит об отсутствии работы народного избранника.

— Своими незаконными действиями и беспочвенными обвинениями ответчики причинили истцу моральный вред, подорвали его деловую репутацию. Ведь информация была размещена в открытом доступе и доведена до широкого круга лиц. В суде мы потребовали не только денежной компенсации, но и опубликования опровержения, — рассказал юрист Сергей Гаврюшкин.

И суд в этом деле встал на сторону истца, удовлетворив заявленные им требования. Вся размещенная информация признана недостоверной, а также порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Башлыкова. По решению суда, ответчики - непосредственно автор поста и администратор сообщества «Инцидент Миасса» - должны удалить пост и комментарии к нему в течение семи календарных дней. Кроме того, ответчицу обязали опубликовать пост-опровержение, который необходимо закрепить на главной странице сообщества сроком на полгода. Также женщина должна выплатить Константину Башлыкову 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Если решение суда вступит в законную силу, то представители депутата намерены обратиться с вопросом о возбуждении уголовного дела о клевете (ст. 128 УК РФ).

Отметим, что ответчица на сообщения корреспондента КП-Челябинск в соцсетях не ответила. Мы готовы опубликовать ее комментарий, если она этого захочет.

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