Фасад областной детской больницы в Челябинске раскрасят в разные цвета

Фасад больницы сейчас и в будущем. Фото: ЧОДКБ

В Челябинской областной детской клинической больнице ремонтируют фасад соматического корпуса. По проекту, стены здания окрасятся в разные цвета.

Как рассказали в пресс-службе ЧОДКБ, работы по обновлению фасада начали в июне. Сейчас больничный корпус обшивают снаружи утеплителем. Затем прикрепят цветные панели, — они скроют нынешние, изначально белые, но потерявшие со временем чистый оттенок плиты.

Закончить обновление здания должны в начале мая 2022 года.

Внутри больничного корпуса ремонт пока не ведут, но в медучреждении постепенно обновляют мебель в палатах.

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