В Челябинске выставили на продажу гастропаб «Дабл Эль» на Кировке

Фото: Avito.ru

Предприниматель Кирилл Шапров объявил о продаже своего пивного ресторана в самом центре Челябинска. Заведение называется «Дабл Эль» и находится на первом этаже дома №94 по улице Кирова. Стоимость бизнеса владелец оценил в 21,4 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

— Продажа с летней верандой, контактными телефонами, оборудованием, товарными остатками, концепцией, раскрученным именем, сайтом 2L-pub.ru, instagram.com/double.l.pub и размещением на всех информационных источниках и многое другое, — говорится в объявлении.

По словам владельца, возраст бизнеса составляет 5,5 лет, а средняя чистая прибыль в месяц — 971 190 руб. В основном зале могут разместиться 90 человек, а в летней веранде — 60. При покупке покупателю также достанется готовый штат сотрудников. Что касается имущества и товарного остатка, то они все уже застрахованы.

Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

Сам предприниматель в беседе с журналистами объяснил свою продажу тем, что собирается открывать новый ресторан, но только масштабнее. Но для реализации проекта требуются деньги. Если же «Дабль Эль» не удастся продать до конца года, то придется брать кредит.

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