Контракт на капремонт водовода заключили уже после работ. Фото: мэрия Локомотивного ГО/vk.com

Антимонопольная служба Челябинской области нашла нарушения в контракте на капитальный ремонт водовода в поселке Локомотивный, который несколько недель оставался без воды из-за нескольких прорывов. Об этом сообщила руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова.

— Сегодня была закончена внеплановая проверка. К моменту заключения контракта на замену сети без проведения конкурса аварийная ситуация была ликвидирована, были выделены деньги на капремонт — 61 млн рублей. И была реальная возможность провести торги конкурсным способом. К тому же до сих пор нет акта госэкспертизы, — сообщила Анна Козлова.

Выявленные УФАС нарушения обернутся штрафом 50 тыс. рублей для должностных лиц. Анна Козлова добавила, что претензии, касающиеся завышенной цены и качества ремонта, будут переданы в Главное контрольное управление Челябинской области.

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