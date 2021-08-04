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Общество4 августа 2021 17:15

Под Челябинском сотрудники ГИБДД остановили пьяную мать, которая везла грудного младенца

Женщина уже привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение
Ян СтоевЯн Стоев
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Женщина два раза отказалась от прохождения медосвидетельствования.

Женщина два раза отказалась от прохождения медосвидетельствования.

Фото: Алексей ФОКИН

Инцидент произошел сегодня ночью на 10 км автодороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альменево под Челябинском. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21101, за рулем которого находилась 33-летняя женщина. При проверке документов она подавала признаки опьянения, а в салоне машины сидел девятимесячный ребенок. Женщине предложили пройти медосвидетельствование, но она от него отказалась.

Как сообщили в УГИББД по Челябинской области, на место был вызван сотрудник по делам несовершеннолетних для сопровождения ребенка в больницу. Однако и там женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования на опьянение.

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Под Челябинском сотрудники ГИБДД остановили пьяную мать, которая везла грудного младенца
Под Челябинском сотрудники ГИБДД остановили пьяную мать, которая везла грудного младенца
Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области

— В отношении водителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «за отказ от прохождения медицинского освидетельствования», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. — При сборе всего материала сотрудниками полиции на нее также были составлены административные материалы по ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Известно, что женщина в июле уже привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение. Суд лишил ее водительских прав и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Однако приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован.

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