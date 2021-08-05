Аварийная посадка: в челябинский аэропорт вернулся самолет, который должен был лететь в Москву

Пассажирам пришлось вернуться в аэропорт Фото: Андрей АБРАМОВ

Пассажиры не смогли улететь из Челябинска в Москву утренним рейсом авиакомпании «Россия».

По словам севших в самолет людей, «Sukhoi Superjet» совершил аварийную посадку. У воздушного судна вскоре после взлета оказались выпущены шасси. Около часа самолет кружил возле аэродрома, затем приземлился.

На борту находились 63 пассажира и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе челябинского аэропорта сообщили, что рейс под номером FV6276 вернулся по техническим причинам. Вылет должен был состояться в 5:25. На данный момент в 10:20 должен приземлиться резервный борт, а уже в 11.20 состоится вылет в Москву.

Согласно табло аэропорта, сейчас идет регистрация на повторный рейс в Москву.

Ранее проблемы возникли у пассажиров, пытавшихся улететь бортом компании «Россия» из Москвы в Челябинск. 2 августа рейс отложили на три часа из-за опоздания пилотов.

А 1 августа задержался самолет, которым в Челябинск возвращался призер Олимпиады в Токио Кирилл Писклов.

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