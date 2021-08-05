Женщина пострадала в ДТП на перекрестке в Челябинске

Водители не поделили дорогу, пострадала пассажирка

Авария произошла во второй половине дня 4 августа в Ленинском районе Челябинска. Рядом с домом №27 на улице Шота Руставели столкнулись Toyota и Lifan.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, ДТП случилось на пересечении неравнозначных дорог. Toyota ехала по второстепенной дороге и должна была уступить второй иномарке. Но водитель, 43-летняя женщина, не уступила и сама выехала на перекресток. В результате произошло столкновение с двигавшимся по главной дороге Lifan.

Травмы в аварии получила 45-летняя пассажирка Lifan.

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