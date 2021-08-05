Умер владелец стрелкового центра в Челябинске

Фото: Владимир Филичкин/facebook.com

В Челябинской области умер владелец Специального учебного центра «ПОЛИГОН» Александр Петров. У предпринимателя был коронавирус. Об этом рассказал на своей странице челябинский журналист Владимир Филичкин, знакомый с бизнесменом.

— Ковид действительно убивает лучших. Умер Александр Петров. Отставной офицер-ракетчик. Демобилизовавшись, стал успешным бизнесменом, владельцем гостиничного комплекса. Но быстро понял, что это не то. Продал свои акции и вложил деньги в полигон, — рассказал Владимир Филичкин.

Стрельбище расположено на бывшем полигоне ЧТЗ и представляет собой 39 полузакрытых тиров и стрелковых галерей.

— В идеале полигон должен был получиться уникальным — по количеству и качеству объектов, их безопасности и близости к городу. Одновременно разрабатывал идеальную систему подготовки стрелков для вооруженных сил России. Все. Петрова, больше нет. Скорбим, — пишет Владимир Филичкин.

Редакция КП-Челябинск выражает соболезнования родным и близким Александра Петрова.

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