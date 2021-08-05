Текслер рассказал о вакцинации учителей и дистанте в школах Челябинской области

Губернатор рассказал, ждать ли в новом учебном году дистанта. Фото: Евгения ГУСЕВА

До 1 сентября — чуть больше трех недель. Губернатор Челябинской области провел совещание по подготовке образовательных организаций к новому учебному году, акцентировав внимание на своевременном завершении всех работ.

— Это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников, — уточнил он.

Губернатор заявил, что учебный год в регионе будет идти в очном формате.

— Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать четко, в надежном, плановом режиме, — сказал Алексей Текслер.

По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, в прошлом учебном году очаги ковида были зафиксированы в 32% школ региона.

Семенов подчеркнул, что сейчас, учитывая новый, более контактный штамм COVID-19, ситуация остается серьезной. Потому важно усиливать темпы вакцинации. По данным руководителя ведомства, осложнения после прививки получили всего семь человек по всему региону.

Текслер поручил властям на местах взять на особый контроль вопрос вакцинации сотрудников образовательных организаций.

«Вакцинация — это гарантия, что в наших школах будет благополучная эпидемиологическая ситуация, когда все процессы обучения можно проводить очно», — подчеркнул глава области.

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