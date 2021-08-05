Текслер сообщил, сколько семей в регионе получили по 10 тысяч на школьников

Семьи в Челябинской области получают президентскую выплату в 10 тысяч на подготовку школьников к учебному году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 5 августа, губернатор Алексей Текслер провел совещание по подготовке школ региона к новому учебному году. До 1 сентября — три с небольшим недели, и нужно ускориться с ремонтами, закупкой учебников и прочими делами.

В этом году большим подспорьем для родителей в подготовке детей к школе стала президентская выплата в 10 тысяч рублей на каждого школьника.

— Южноуральские родители этим активно пользуются, выплаты начались со второго августа, ее уже получили более 85% наших семей, в ближайшее дни оставшиеся средства будут перечислены на счета родителей, — сказал губернатор.

Напомним, что губернатор подчеркнул: учебный процесс в регионе будет проходить в очном режиме, дистанта не планируется. Ковидные ограничения накладывают отпечаток, но система образования должна работать четко, в плановом режиме.

Для нераспространения инфекции в образовательных учреждениях нужно усилить темпы вакцинации. Главам на местах поручено взять на контроль тему прививочной кампании учителей.

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