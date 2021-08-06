Владимир Путин приедет в Челябинскую области и осмотрит пострадавшие от лесных пожаров районы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 августа, президент России Владимир Путин посетит Челябинскую область с рабочим визитом. Ожидается, что президентский самолет приземлится в аэропорту Магнитогорска. Оттуда глава государства направится к пострадавшим от лесных пожаров района.

— Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также Президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, — сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что на юге Челябинской области в середине июля возникли сильные природные пожары. Огонь уничтожил более 50 домов в поселке Джабык Карталинского района и 10 жилых домов в Запасном.

Затем глава государства направится в республику Башкортостан. Как пишут наши коллеги КП-Уфа, накануне, 5 августа, над Башкирией пролетал самолет-ретранслятор, обеспечивающий зашифрованную связь руководства страны при помощи специального оборудования.

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