Челябинский Северо-Запад на два дня останется без горячей воды

Челябинцам придется обходиться холодной водой
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В жилых домах и зданиях организаций на Северо-Западе Челябинска на два дня отключат горячее водоснабжение. Только холодной водой смогут пользоваться жители Калининского и Курчатовского района, а также части микрорайона Парковый-2.
Горячую воду прекратят подавать, чтобы провести внеплановый ремонт на теплотрассе, где во время опрессовки произошла авария.
Как уточнили в АО «УСТЭК-Челябинск», горячей воды на Северо-Западе не будет с 9:00 10 августа до 22:00 11 августа.
— Переключение потребителей по альтернативной схеме теплоснабжения не представляется возможным, — заявили в теплоснабжающей компании. Там сообщили также, что попытаются сохранить горячее водоснабжение части больниц, попадающих в зону отключения.
Предстоящий ремонт усложняет то, что авария на наземном участке теплотрассы произошла в непосредственной близости от высоковольтной линии. Перед починкой трубы необходимо будет отключить электричество, чтобы не возникло короткое замыкание.
Полный адресный список домов, в которые прекратят подачу горячей воды, можно посмотреть по ссылке.
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