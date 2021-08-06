Челябинский Северо-Запад на два дня останется без горячей воды

Челябинцам придется обходиться холодной водой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В жилых домах и зданиях организаций на Северо-Западе Челябинска на два дня отключат горячее водоснабжение. Только холодной водой смогут пользоваться жители Калининского и Курчатовского района, а также части микрорайона Парковый-2.

Горячую воду прекратят подавать, чтобы провести внеплановый ремонт на теплотрассе, где во время опрессовки произошла авария.

Как уточнили в АО «УСТЭК-Челябинск», горячей воды на Северо-Западе не будет с 9:00 10 августа до 22:00 11 августа.

— Переключение потребителей по альтернативной схеме теплоснабжения не представляется возможным, — заявили в теплоснабжающей компании. Там сообщили также, что попытаются сохранить горячее водоснабжение части больниц, попадающих в зону отключения.

Предстоящий ремонт усложняет то, что авария на наземном участке теплотрассы произошла в непосредственной близости от высоковольтной линии. Перед починкой трубы необходимо будет отключить электричество, чтобы не возникло короткое замыкание.

Полный адресный список домов, в которые прекратят подачу горячей воды, можно посмотреть по ссылке.

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