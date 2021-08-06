Но площади Революции в Челябинске снова изменят схему проезда

Проезд на перекрестке улицы Цвиллинга и проспекта Ленина затруднен из-за ремонта Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На площади Революции в Челябинске, где продолжают ремонт трамвайных путей, в очередной раз изменят схему автомобильного движения.

Новые правила проезда будут действовать с 22:00 6 августа до 6:00 9 августа.

Будет ограничено движение на той половине проспекта Ленина, по которой автомобилисты обычно едут в сторону улицы Воровского. Изменится направление движения по полосам.

При этом на той части проспекта Ленина, что предназначена для проезда в сторону улицы Пушкина, никаких ограничений не будет.

Улицу Цвиллинга сузят до двух полос — по одной в каждом из направлений движения.

С 6:00 9 августа до 6:00 11 августа проспект Ленина обещают полностью освободить от ограждений. Правда, проезд по улице Цвиллинга все еще будут ограничен.

Как уточнили в мэрии Челябинска, завершить ремонт трамвайных путей, из-за которого у водителей возникло столько сложностей, должны к 20 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru