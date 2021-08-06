На озере Тургояк в Челябинской области из-за поломки катамарана пострадали женщина и двое детей

Фото: Валентина ВАГАНОВА

На озере Тургояк во время прогулки на катамаране пострадали женщина и двое детей 8 и 11 лет. Они были с ожогами доставлены в больницу. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, у катамарана во время движения произошло возгорание двигателя.

— Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Особое внимание будет уделено организации безопасных условий перевозки детей. Результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, катамаран принадлежит физическому лицу. Свою проверку также проводят следователи СК на транспорте.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте.

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