Родители вышли из машины фотографироваться: в Челябинской области на трассе насмерть сбили трехлетнюю девочку

Девочка выбежала на дорогу прямо под машину. Фото: полиция г. Южноуральска и Увельского района/vk.com

Вчера, 6 августа, в 21:10 на 1 километре трассы Увельский-Рождественка-Малое Шумаково отечественная машина, за рулем которой был 25-летний водитель, насмерть сбила трехлетнюю девочку. По словам очевидцев, родители вышли фотографироваться и не уследили за малышкой.

— Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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