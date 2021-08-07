В Курганской области на берегу озера нашли 14 артиллерийских снарядов, которые могли рвануть

Опасные снаряды уничтожили. Фото: пресс-служба Росгвардии по Курганской области
В городе Щучье Курганской области в камышах на берегу озера местный житель обнаружил 14 артиллерийских снарядов, сообщает пресс-служба Росгвардии.
— Специалисты установили, что это снаряды разного калибра со следами глубокой коррозии, — уточнили в ведомстве.
Пять из них могли взорваться, поэтому группа разминирования ОМОН Росгвардии их уничтожила. Остальные передали следственно-оперативной группе.
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