Снова антирекорд: в Челябинской области еще 360 человек заболели коронавирусом

От коронавируса сейчас лечатся более 6 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. За последние сутки врачи подтвердили диагноз Covid-19 у 360 человек. Это новый региональный антирекорд: такого количества новых заболевших за день не было с начала эпидемии.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса умерли 17 человек.

На лечении сейчас находится 6031 человек.

За все время пандемии в Челябинской области зарегистри1ровали 77 тыс. 779 случаев коронавируса.

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