В Челябинскую область в понедельник вернется жара

Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

В Челябинской области днем 9 августа воздух может прогреться до +30 градусов. Правда, этот прогноз метеорологов касается, в первую очередь, южных районов региона. В остальных районах более вероятна дневная температура — от +21 до +26 градусов.

Осадков метеорологи не ожидают, но предупреждают об ощутимом ветре — северном, 5-10, а при порывах до 14 метров в секунду.

По прогнозу Гидрометцентра, всю следующую неделю в Челябинске будет от +22 до +30 градусов в дневное время и от +11 до +15 градусов ночью. В понедельник и вторник могут пройти кратковременные дожди, а в следующие дни осадков не будет, только небольшая облачность.

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