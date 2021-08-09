Челябинец с сигнальной ракетницей попытался ограбить банк

Челябинец требовал у сотрудников банка отдать деньги Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Челябинска попытался ограбить отделение банка на улице Комарова. Нападение он совершил утром 6 августа.

Вооружившись сигнальной ракетницей, мужчина вошел в операционный зал банка и потребовал отдать ему деньги. Охранник обратился за помощью в полицию, а полицейские сообщили о происшествии вневедомственной охране Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии за четыре минуты доехали до офиса банка и задержали грабителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 43-летний житель Челябинска.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, грабителя передали полицейским. Те возбудили уголовное дело о разбойном нападении.

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