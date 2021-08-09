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Общество9 августа 2021 13:20

В Челябинске отремонтируют 27 трамвайных остановок до конца года

На некоторых появится табло прибытия
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Со следующего года ремонтировать уже будут по 50 остановок

Со следующего года ремонтировать уже будут по 50 остановок

Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2021 году в Челябинске отремонтируют 27 трамвайных переездов. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— В этом году мы обустроим 27 трамвайных остановок. Это будут посадочные пункты современного образца — с приподнятыми посадочными площадками, пандусами, павильонами. В некоторых местах планируем установить табло прибытия транспорта, — сообщил Александр Егоров.

Примерно такие, только попроще, остановки сделают в Челябинске. Фото: презентация миндортранса Челябинской области

Примерно такие, только попроще, остановки сделают в Челябинске. Фото: презентация миндортранса Челябинской области

Всего в Челябинске 240 трамвайных остановок. Со следующего года, как заверил Егоров, работа по их ремонту ускориться — по 50 остановок в год.

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