В Челябинске отремонтируют 27 трамвайных остановок до конца года

Со следующего года ремонтировать уже будут по 50 остановок
Фото: Андрей АБРАМОВ
В 2021 году в Челябинске отремонтируют 27 трамвайных переездов. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.
— В этом году мы обустроим 27 трамвайных остановок. Это будут посадочные пункты современного образца — с приподнятыми посадочными площадками, пандусами, павильонами. В некоторых местах планируем установить табло прибытия транспорта, — сообщил Александр Егоров.
Примерно такие, только попроще, остановки сделают в Челябинске. Фото: презентация миндортранса Челябинской области
Всего в Челябинске 240 трамвайных остановок. Со следующего года, как заверил Егоров, работа по их ремонту ускориться — по 50 остановок в год.
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