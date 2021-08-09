В Челябинской области два 3-летних ребенка погибли в ДТП

Ребенок выбежал на дорогу в Увельском районе и попал под машину.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области два маленьких ребенка стали жертвами ДТП.

Первая авария произошла вечером 6 августа в Увельском районе. Трехлетний ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за остановившегося у обочины автомобиля и попал под колеса ВАЗ-2115. Родители были рядом, но не уследили за малышом. Ребенок погиб на месте аварии.

Днем 7 августа авария случилась в Нагайбакском районе. Как сообщили в ГИБДД Челябинской области, 26-летняя женщин не справилась с управлением. Ее Daewoo Matiz съехал в кювет и опрокинулся. Водителя и трехлетнего ребенка, находившегося в машине, попытались доставить в больницу, но в пути оба скончались от полученных травм.

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