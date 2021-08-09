Челябинское УФАС оштрафовало Sunlight за рекламу о закрытии магазинов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинское УФАС России оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight за рекламу, распространяемую в интернете. В ней говорилось, что в ближайшем времени все торговые точки будут закрыты, вследствие чего объявляется распродажа на украшения.

— Магазины Sunlight прекращают работу. Отдаем всё за бесценок! SUNLIGHT ВНИМАНИЕ! ЗАКРЫВАЕМ ВСЕ МАГАЗИНЫ в вашем городе отдаем все за бесценок -60% -70% -80%»; «Здравствуйте. Я директор ювелирных магазинов «Санлайт» в [город]. Наши магазины закрываются. На все украшения действуют скидки до 80 %. Приходите в «Санлайт» до [дата], — говорилось в рекламных объявлениях.

Сотрудники челябинского УФАС сделали запрос в торговые комплексы, где находятся ювелирные магазины. Там сообщили, что представители Sunlight не обсуждали с ними расторжение договоров об аренде в ближайшее время.

— Челябинское УФАС России признало рекламу ювелирных магазинов противоречащей требованиям рекламного законодательства. Данная реклама создавала у потенциальных потребителей впечатление об уходе с рынка продавца и, следовательно, намеренно формировало желание срочно рассмотреть возможность приобретения ювелирной продукции, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

По решению антимонопольного ведомства, Sunlight должен будет выплатить 200 тысяч рублей в качестве штрафа.

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