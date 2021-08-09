Дымка от лесных пожаров в Челябинской области продержится несколько дней

Дымка появилась утром в понедельник, 9 августа. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Министерство экологии Челябинской области не исключает, что дымка от лесных пожаров в регионе сохранится и во вторник, 10 августа. Причем во второй половине дня ожидается также превышение концентраций взвешенных частиц и оксида углерода в приземном слое атмосферы.

С целью недопущения возможных превышений вредных веществ и ухудшения обстановки министерством экологии были разработаны следующие рекомендации:

— Предприятия обязаны снизить количество выбросов в атмосферу;

— жителям региона рекомендуется отказаться от использования своих автомобилей и временно пересесть на общественный транспорт;

— организациям следует ограничить строительные и ремонтные работы на улице и работу строительной техники в жилых массивах;

— Абсолютно всем следует ограничить сжигание травы, листвы и других отходов;

— администрациям муниципальных образований рекомендуется увеличить полив улиц.

Также всем жителям региона рекомендуется:

— Не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром;

— сократить свое местонахождение на улице по минимуму;

— использовать маски и другие средства индивидуальной защиты;

— пить больше воды;

— Совершать влажную уборку помещений.

Сотрудники министерства экологии собираются организовать бесперебойный мониторинг текущей ситуации.

Напомним, Челябинск утром, 9 августа, заволокло неплотной пеленой. Люди начали жаловаться на неприятный запах и першение в горле, а в региональном Минэкологии поспешили увязать происходящее с лесными пожарами в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и заметен в верхних слоях атмосферы.

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