Дымка от лесных пожаров в Челябинской области продержится несколько дней

Дымка появилась утром в понедельник, 9 августа.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Министерство экологии Челябинской области не исключает, что дымка от лесных пожаров в регионе сохранится и во вторник, 10 августа. Причем во второй половине дня ожидается также превышение концентраций взвешенных частиц и оксида углерода в приземном слое атмосферы.
С целью недопущения возможных превышений вредных веществ и ухудшения обстановки министерством экологии были разработаны следующие рекомендации:
— Предприятия обязаны снизить количество выбросов в атмосферу;
— жителям региона рекомендуется отказаться от использования своих автомобилей и временно пересесть на общественный транспорт;
— организациям следует ограничить строительные и ремонтные работы на улице и работу строительной техники в жилых массивах;
— Абсолютно всем следует ограничить сжигание травы, листвы и других отходов;
— администрациям муниципальных образований рекомендуется увеличить полив улиц.
Также всем жителям региона рекомендуется:
— Не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром;
— сократить свое местонахождение на улице по минимуму;
— использовать маски и другие средства индивидуальной защиты;
— пить больше воды;
— Совершать влажную уборку помещений.
Сотрудники министерства экологии собираются организовать бесперебойный мониторинг текущей ситуации.
Напомним, Челябинск утром, 9 августа, заволокло неплотной пеленой. Люди начали жаловаться на неприятный запах и першение в горле, а в региональном Минэкологии поспешили увязать происходящее с лесными пожарами в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и заметен в верхних слоях атмосферы.
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