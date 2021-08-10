Сериал про апокалипсис, снятый в Златоусте, покажут в интернете 12 августа

В кадр попал даже губернатор
Фото: кадр с видео
Первая серия нового российского сериала «Выжившие» будет показана 12 августа на сервисе Okko. Режиссером выступил Андрей Прошкин, а в главных ролях снялись Артур Смольянинов, Алексей Филимонов, Дарья Савельева, Анна Слю, Дарья Екамасова, Глеб Пускепалис. Помимо Златоуста съемки проходили в Сатке и Миассе.
— На российский провинциальный город обрушивается странная и не очень объяснимая эпидемия: за пару дней погибает большая часть жителей. Выживших поражает сонная болезнь: те, кто спит дольше двух часов, больше не просыпаются, — говорится в официальном релизе фильма.
Интересно, что сериал был задуман еще до пандемии коронавируса, но потом сценарий был переписан под реалии. Режиссер Андрей Прошкин отличается особым отношением к видам Златоуста и уже снимал в 2004 году здесь фильм с Алексеем Чадовым и Оксаной Акиньшиной «Игры Мотыльков».
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