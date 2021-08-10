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Общество10 августа 2021 15:10

В Магнитогорске ночью на стоянке загорелся Porsche Macan

Стоимость автомобиля этой марки составляет минимум 4,6 млн рублей
Ян СтоевЯн Стоев
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Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: Исо Салимзода

Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: Исо Салимзода

В Магнитогорске Челябинской области загорелась иномарка Porsche Mascan. По данным городского управления МЧС, инцидент произошел 10 августа в 2:11 часов ночи возле дома №88 по проспекту Ленина.

— Из-за неосторожного обращения с огнем уничтожен автомобиль Порш Макан 2019 года выпуска, а также повреждены: переднее крыло, зеркало, двери, задний бампер в автомобиле Рено Дастер 2016 года выпуска, — сообщили в пресс-службе управления МЧС Магнитогорска.

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В Магнитогорске ночью на стоянке загорелся Porsche Macan
В Магнитогорске ночью на стоянке загорелся Porsche Macan

Цены на поддержанный автомобиль Porsche Mascan составляют минимум около 2,5 млн рублей, а нового — 4,6 млн рублей. Однако предположительный ущерб от возгорания был оценен в 1 млн рублей.

В городе также не исключают версию того, что это был поджог. По данным СМИ, автомобиль принадлежит известному бизнесмену.

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