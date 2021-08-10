В Челябинске за грабеж и разбой задержали банду, состоящую из девушек и парней

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали банду из шестерых молодых людей, подозреваемых в грабеже и разбое. Среди них есть четверо парней в возрасте от 18 до 21 года, а также две девушки 2002 и 2003 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как установили полицейские, подозреваемые ночью во дворах домов по улице 40 лет Победы совершили два открытых хищения чужого имущества, одно из которых с применением насилия, в отношении местных жителей, 1986 и 2001 годов рождения. У пострадавших отобрали личные вещи и сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила около 20 000 рублей.

—По данным фактам следственным отделом на территории обслуживания ОП «Северо-Западный» Следственного управления УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой) и частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция данных частей статей – лишение свободы на срок до десяти и семи лет соответственно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Часть похищенных вещей была изъята полицейскими по месту адреса проживания подозреваемых.

Среди участников банды есть двое судимых парней — им избрана мера мера пресечения в виде заключения под стражу. Что касается девушек, то они находятся под домашним арестом.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанных к другим подобным актам преступления.

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