В Челябинской области будут пользоваться троллейбусами, которые раньше работали в Москве

В Миассе московские троллейбусы перекрасили. Фото: администрация Миасского ГО

В Миассе получили десять троллейбусов для городского парка общественного транспорта. Машины городу безвозмездно передал столичный ГУП «Мосгортранс».

В Миассе уже начали проверять, как поведут себя московские троллейбусы на южноуральских дорогах. Обкатку транспорта проводят на маршруту № 3 «Вокзал-Машгородок» — пока без пассажиров.

— Началась стажировка водителей, которые будут работать на московских троллейбусах. Все машины выйдут на линию в сентябре, — пообещала директор МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского ГО» Ольга Морозова.

В пресс-службе администрации Миасса уточнили, что в троллейбусах предусмотрены места для детских или инвалидных колясок. Кроме того в средней двери каждой из машин есть выдвижная подножка.

По прибытии в Челябинскую область троллейбусы перекрасили в региональном стиле: сделали бело-синими, нанесли фирменный узор, гербы Миасса и Челябинской области.

Добавим, новые, ранее не использовавшиеся троллейбусе в Миассе покупали в 2020 году. За счет муниципального и регионального бюджета удалось приобрести две машины. В 2021 году надеются купить еще четыре новых троллейбуса.

В Москве троллейбусы перестали курсировать в августе 2020 года. Остался только один ретро-маршрут, на остальные вместо троллейбусов выпустили автобусы или электробусы. Списанный общественный транспорт из Москвы передают в российские регионы на протяжение последних нескольких лет.

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