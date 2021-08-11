Жителям Челябинска простят пени за отопление и горячую воду

У челябинцев есть 1,5 месяца, чтобы погасить долги
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Челябинцам, просрочившим платежи за отопление и горячее водоснабжение, дали возможность не платить пени. Для этого нужно погасить долги не позднее 30 сентября.
Как сообщили в городской администрации, в акции «Пени под амнистию» могут поучаствовать клиенты АО «УСТЭК-Челябинск». Не спишут пени только тем должникам, с которых уже взыскивают недоплаченные деньги через суд.
По данным теплоснабжающей компании, не расплатились за прошедший отопительный период около 24% челябинцев. К 1 августа суммарная задолженность горожан за горячую воду и тепло составила 1,7 млрд рублей.
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