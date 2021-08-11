В Челябинской области не планируют вводить QR-коды о вакцинации для посещения ресторанов

Фото: Елизавета ПЕТУХОВА

Владельцы ресторанов и кафе в Челябинской области могут быть спокойны. В регионе даже не рассматривают вопрос о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения заведений общественного питания. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в пресс-службе правительства.

Тему QR-кодов накануне подняли журналисты во время брифинга о ситуации с коронавирусом в регионе. На вопрос, будет ли Челябинская область перенимать опыт Москвы, первый заместитель губернатора Ирина Гехт ответила так:

— На оперативном штабе мы не обсуждали тему с введением QR-кодов. Поскольку, с одной стороны, понимаем сложность реализации, с другой — мы только находимся в фазе вакцинации. Поэтом мы даже не планируем никаких кодов для системы общепита в Челябинской области.

Сегодня Ирина Альфредовна еще раз подчеркнула, что вопрос о введении дополнительных ограничений, в том числе QR-кодов, в Челябинской области не рассматривается.

По словам заместителя губернатора Егора Ковальчука, в правительстве региона не ведется никаких обсуждений — ни официальных, ни кулуарных, — о введении QR-кодов в системе общественного питания.

— Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой столкнулись владельцы кафе, столовых и ресторанов Челябинска в связи с тотальными антиковидными ограничениями прошлого года, — рассказал Егор Ковальчук. — Общепит – одна из наиболее пострадавших в пандемию отраслей бизнеса, поэтому ее представителям были предоставлены различные меры поддержки – как на федеральном, так и на региональном уровне. По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения и расширены перечни видов экономической деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения.

Сейчас ситуация в области по распространению коронавирусной инфекции стабилизируется, идет массовая вакцинация населения, — продолжает Егор Ковальчук. — Сняты практически все ограничения, главным условием остается соблюдение санитарных норм деятельности заведений общепита. Региональные власти и впредь намерены поддерживать эту сферу экономики, помогая ей восстановиться, а не усложнять жизнь малого и среднего бизнеса введением каких-либо дополнительных ограничений.

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