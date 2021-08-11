Педофилу из Челябинской области дали 17 лет за интимную переписку с девочками

Артуру Г. также запретили заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Фото: пресс-служба Облсуда

Челябинский областной суд огласил приговор 30-летнему педофилу из Коркино, который вел интимную переписку девочками 10-14 лет во «ВКонтакте». Ближайшие 17 лет он проведет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на 10 лет.

— Пользуясь тем, что в силу малолетнего возраста, потерпевшие не понимали характер и значение совершаемых с ними действий и не могли оказывать какого-либо сопротивления, Артур Г. слал им сообщения, содержащие циничные разговоры на сексуальные темы, употреблял лексику, имеющую отношение к интимной сфере, — рассказала пресс-секретарь областного суда Евгения Нациевская.

После того, как одна из девочек рассказала обо всем маме, было написано заявление в полицию. Всего он общался с восемью девочками.

Педофил изменил позицию после того, как у него появился адвокат. Фото: пресс-служба Облсуда

Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних (ч.5 ст. 132 УК РФ — три преступления), в покушении на насильственные действия (ч.3 ст.30 и ч.5 ст. 132 УК РФ), а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении потерпевших, не достигших 14-летнего (ч.5 ст.135 УК РФ) и 16-летнего (ч.1 ст.135 УК РФ) возраста.

В качестве смягчающих обстоятельств суд отметил состояние здоровья, явку с повинной и активное способствование следствию. При этом, в суде отметили, что он признавал вину только первые два дня. После того, как у него появился адвокат, позиция изменилась. Отягчающее обстоятельство — рецидив по одному из перечисленных преступлений.

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