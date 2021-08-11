В Челябинской области проверят, выработался ли иммунитет у привившихся «ЭпиВакКороной»

У привитых возьмут кровь для анализа Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области проверят эффективность вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». У сделавших прививку с использованием этого препарата измерят уровень антител. О начале исследования сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Тестировать будут только тех, кто уже сделал оба необходимых укола и вторую порцию вакцины получил не менее 21 дней назад.

Чтобы сдать кровь на анализ, вакцинированным «ЭпиВакКороной» необходимо обратиться с данными о прививке в поликлинику по месту жительства. Проводить измерения будут специалисты лаборатории областного «Центра гигиены и эпидемиологии».

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