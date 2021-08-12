Сардана Авксентьева приедет в Челябинск, чтобы поддержать однопартийцев

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева приедет в Челябинскую область, чтобы обсудить проблемы развития города и региона. После знакомства со столицей Южного Урала и общения с журналистами Сардана отправится на челябинские озера, где будет затронута тема туризма.

Сардана Владимировна встретится с теми, кто неравнодушен к идее создания большого туристического кластера и готов поделиться своими мыслями. Правда, пока реформы чиновников ограничились тем, что недавно ответственность за развитие туризма переложили с одного местного министерства на другое.

Тем временем власти региона надеются просочиться в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Но для этого нужны свежие идеи, а главное – новые люди, которые могли бы эти идеи генерировать. Пока же изменения на туристической карте области ограничиваются тем, что вокруг красивейших озер и природных парков появляются заборы и шлагбаумы, где с отдыхающих берут по сто рублей за проезд.

- Я люблю встречи в глубинке, мне нравится сидеть рядом с людьми, нравится отвечать на их вопросы. Они там - настоящие, и вопросы у них понятные, - пишет Авксентьева в Instagram. - И долго объясняю, и не устану объяснять, что ходить на выборы нужно, что только так можно что-то изменить, что это единственный способ избежать фальсификаций.

Сардана Авксентьева стала известно всей стране благодаря совершенно нетипичному для российских чиновников стилю руководства. Для экономии бюджетных средств она выставила на торги служебные автомобили чиновников, отказала в финансировании из бюджета дорогостоящих мероприятий (например, постановки балета и показа шуб), урезала расходы на информационную деятельность, общественные связи, прием делегаций и командировки.

Сардана и ее команда нашли в городском бюджете Якутска 1,2 миллиарда рублей на школы и детские сады. Выделили 800 млн рублей на строительство и ремонт дорог, что позволило привлечь софинансирование - еще 2 млрд рублей. А в рейтинге городов по прозрачности госзакупок за время работы Сарданы Авксентьевой Якутск поднялся с 33 места на 11-е. То есть ситуация улучшилась в три раза. Прозрачные и понятные закупки - это колоссальная экономия денег, которые можно направить на что-то полезное. Кстати, деньги от продажи джипов, принадлежавших мэрии Якутска, Сардана направила на работу социального такси, которое перевозило инвалидов.

Год назад Авксентьева проголосовала против внесения поправок к Конституции РФ, сравнив поддержку главами муниципалитетов отмены собственных выборов с выстрелом себе в ногу.