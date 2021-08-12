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Общество12 августа 2021 6:22

УФАС остановило аукцион по благоустройству Парка Победы в Копейске

К условиям конкурса возникли претензии
Елена КОЛЧИНА
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Аукцион по благоустройству парка может не состояться

Аукцион по благоустройству парка может не состояться

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Копейске приостановили аукцион по выбору подрядчика для первого этапа благоустройства Парка Победы. Заключать контракт временно запретило региональное управление Антимонопольной Службы. Причина — в жалобе, поданной орским ООО «ГК «Континент».

Фирма заявила о возможных нарушениях закона во время проведения аукциона. Потенциального подрядчика смутило отсутствие проекта договора в аукционной документации и то, что заказчик не прописал требование к объему работ.

Комиссия УФАС рассмотрит жалобу 12 августа.

Добавим, на первом этапе благоустройства должны были привести в порядок входную группу копейского парка. За это муниципальное управление строительства готовы было заплатить 130 млн рублей.

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