УФАС остановило аукцион по благоустройству Парка Победы в Копейске

Аукцион по благоустройству парка может не состояться
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Копейске приостановили аукцион по выбору подрядчика для первого этапа благоустройства Парка Победы. Заключать контракт временно запретило региональное управление Антимонопольной Службы. Причина — в жалобе, поданной орским ООО «ГК «Континент».
Фирма заявила о возможных нарушениях закона во время проведения аукциона. Потенциального подрядчика смутило отсутствие проекта договора в аукционной документации и то, что заказчик не прописал требование к объему работ.
Комиссия УФАС рассмотрит жалобу 12 августа.
Добавим, на первом этапе благоустройства должны были привести в порядок входную группу копейского парка. За это муниципальное управление строительства готовы было заплатить 130 млн рублей.
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