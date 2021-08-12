В Челябинске отключают сразу девять светофоров

Светофоры отключат на перекрестках и пешеходных переходах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске 12 августа отключат светофоры сразу на девяти участках.

С 9:00 прекратили автоматически регулировать движение на улице Труда: возле остановок общественного транспорта «Зоопарк» и «МФЦ», а также на перекрестке с улицей Северо-Крымской. Вновь включить эти светофоры должны в 12:00.

С 8:00 не работает светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы. Запустить его должны в 18:00.

С 9:00 до 18:00 не функционирует светофор на перекрестке улиц Героев Танкограда и Бажова. С 9:00 до16:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева.

С 13:00 до 14:30 будет выключен светофор на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров.

Еще два светофора прекратят работу на Комсомольском проспекте. С 9:30 до 11:0 — на перекрестке с улицей Молдавской, с 13?30 до 15:00 — на перекрестке с улицей Солнечной.

В городском комитете дорожного хозяйства сообщили, что все отключения связаны с монтажными работами или ремонтом электросетей.

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