Три моста на реке Миасс в Челябинске оборудуют подсветкой

Найдите десять отличий: обычный и праздничный варианты подсветки. Иллюстрации: конкурсная документация

Администрация Челябинска объявила аукцион на оборудование декоративной подсветкой трех мостов через реку Миасс. Новые светильники должны появиться на мостах на улицах Кирова и Красной, а также на Свердловском проспекте.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, за работу подрядчику готовы заплатить 16,65 млн рублей. Завершить аукцион планируют 20 августа. После заключения контракта у подрядчика будет ровно две недели на обустройство подсветки. Таким образом, в новом облике мосты предстанут к Дню города.

Подрядчику необходимо будет проложить трубы из ПВХ, протянуть высоковольтный кабель, установить более тысячи ламп и оборудование для управлении ими.

В проекте предусмотрено два варианта освещения мостов: обычное и праздничное. Предполагается, что в будние дни главными источниками света станут фонари над дорогой. А по особым случаям пролеты мостов будут подсвечивать еще и снизу, чтобы в темноте над водой четко вырисовывались контуры конструкций.

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