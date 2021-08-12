В Историческом музее покажут огромный макет альтернативного Челябинска

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

В Историческом музее Южного Урала покажут, каким мог бы стать, но не стал Челябинск. Центральной частью выставки «Челябинск. Город-мечта» станет макет огромный макет центральной части города. Это проект застройки, созданный в 1992 году.

Большую часть идей тогдашних архитекторов в жизнь не воплотили. С реальностью совпали лишь отдельные детали проекта. Например, рядом со зданием Госархива в Заречье, как и планировали, построили рынок.

Другие задумки до сих пор витают над городом. В макете можно увидеть внушительное здание рядом с рекой Миасс — на том месте, где сейчас стоит недостроенный конгресс-холл.

30 лет назад на берегу Миасса собирались открыть яхт-клуб. На реке должен был также появиться Сад-остров, соединенный с берегами пешеходными мостиками.

Автомобильным мостом планировали соединить улицы Энгельса и Братьев Кашириных.

В центре города собирались разместить множество музеев: Музей города, Музей книги, Историко-археологический и Этнографический музеи. А еще в Челябинске надеялись построить новую картинную галерею и Центр изобразительных искусств.

Сравнить задумки архитекторов с реальным обликом города челябинцы смогут с 16 августа, — на этот день намечено открытие новой экспозиции.

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