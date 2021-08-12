«Песок с неба падает»: сегодня ночью челябинцы увидят самый зрелищный звездопад

Сегодня можно загадать от 80 желаний в час
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Поток Персеиды проявляет активность с 17 июля по 24 августа, но максимум будет сегодня ночью, с 12 на 13 августа. Число метеоров достигнет 80 в час и более. Это самый интенсивный метеорный поток в мире.
— Земля раз в год проходит через рой песчинок, которые остались после разрушения кометы, — рассказал астрофизик, доцент ЧелГУ Сергей Замоздра. — Красивое явление, стоишь на вокзале, а они чиркают по небу, как песок с неба падает.
Персеиды — это метеорный поток, который появляется в созвездии Персея. Раз в год на небе наблюдается множество светящихся линий. Чтобы увидеть этот звездный дождь, не нужны приборы, достаточно безоблачной погоды и хорошего обзора.
— Мы планируем поехать в сторону Харлушей, — говорит Сергей Замоздра. — Там меньше засветка от города. Наблюдать поток Персеиды лучше подальше от крупных городов и на возвышенности.
Сегодня ночью синоптики обещают идеальную для наблюдений за звездами погоду: ясно и безоблачно, +11+14 градусов.
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