В Челябинске начали достраивать скандальный долгострой на Доватора

На объекте вовсю работают строители. Фото: ЖСК ДОВАТОРА-46 ЧЕЛЯБИНСК (дольщики)/vk.com

В Челябинске началось строительство долгостроя ЖКС «Доватора-46». Как сообщил на пресс-конференции в «Комсомольской правде» замминистра строительства Челябинской области Кирилл Мозгалев, это стало первой ласточкой в проекте «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» (Москва).

— Работы на объекте, ранее возводимым строительной компанией «Град», ведутся, и ведутся активно, — сообщил Кирилл Мозгалев. — Пройдены все конкурсные процедуры.

Всего, по его словам, в плане-графике восстановления прав обманутых дольщиков 44 объекта. С помощью публично-правовой компании по защите прав дольщиков по 23 объектам принято решение о достройке домов. Как уточнил Кирилл Мозгалев, достраиваться дома будут через региональный Фонд защиты дольщиков. Подрядчиков привлекут на конкурсной основе.

— На данный момент по 22 объектам из плана-графика работа находится на разных этапах — где-то идет корректировка проектной документации, где-то она проходит уже Госэкспертизу, чтобы объявить конкурсные процедуры, — уточнил Кирилл Мозгалев.

По 13 домам принято решение о выплате компенсации.

— С четвертого квартала 2020 года Фонд выплатил компенсацию более 1 млрд рублей, в первом полугодии 2021 года — 378 млн рублей, — уточнил Кирилл Мозгалев.

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