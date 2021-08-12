В Челябинске на мать спасенной с окна многоэтажки девочки возбудили уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске на женщину, чью шестилетнюю дочь сняли с окна четвертого этажа, возбудили уголовное дело. Ей может грозить не только штраф или принудительные работы, но и лишение свободы. Об этом сообщили в полиции Челябинска.

— В отношении женщины возбуждено уголовное по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), — прокомментировали в пресс-службе УМВД по г. Челябинску. — Максимальная санкция данной статьи подразумевает собой лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, утром в среду, 11 августа, к дому на Каслинской, 23 стянули экстренные службы. Прохожие заметили в открытом окне четвертого этажа маленького ребенка и вызвали помощь. Шестилетнюю девочку сняли с окна, поднявшись по автолестнице, сотрудники МЧС. В квартире также была ее двухлетняя сестренка, а вот взрослых дома не было.

Известно, что девочки живут с 25-летней матерью. Отец с семьей не проживает и детьми не занимается. По словам сотрудников опеки, девочки неухоженные, а условия в квартире неблагоприятные.

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