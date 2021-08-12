Из Чикаго в Челябинск прилетел самолет с племенными поросятами

Один из самых больших грузовых авиалайнеров приземлился в Челябинске накануне вечером. Фото: пресс-служба аэропорта имени Курчатова

В челябинском аэропорту имени Курчатова приземлился самолет Boeing 747-8F, который летел из Чикаго. Воздушное судно перевозило племенных поросят, выращенных в Канаде. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, животные предназначаются для агрохолдинга «Ариант».

— За два часа животных выгрузили из самолета, погрузили на автоплатформу и отправили акклиматизироваться на Южном Урале, — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта имени Курчатова

Фото: пресс-служба аэропорта имени Курчатова

В аэропорту также подчеркнули, что свиньи перенесли полет хорошо.

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