Необычное захоронение: в Челябинской области археологи обнаружили 17 могил младенцев

Фото: ЧелГУ

Челябинские археологи обнаружили уникальное захоронение при раскопках кургана в могильнике Степное-1 в Пластовском районе. На одной площадке нашли сразу 17 младенческих погребений, а также две могилы взрослых эпохи бронзы. Исследованием могильника, который располагался рядом с укрепленным поселением аркаимского типа и считается самым крупным в синташтинской культуре, занимались ученые ЧелГУ.

— Основная часть погребений принадлежит младенцам, возраст которых не превышает года. Для синташтинских курганов такое количество детских захоронений не характерно: в них обычно представлены подростки и взрослые, — рассказала директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

По ее словам, в могилах обнаружили не только кости младенцев, но также погребальный инвентарь и следы жертвоприношений овец и коз. Археологи предполагают, что некоторые дети принадлежали к одному роду, поскольку захороненные с ними сосуды были сделаны одним и тем же гончаром либо представителями одной школы гончарства.

Кости из взрослых погребений идентифицировали как принадлежащие мужчине 45-55 лет и женщине 25-35 лет. Рядом с мужчиной соплеменники оставили множество жертвенных животных, в том числе лошадей и собак.

В женскую могилу, как установили ученые, поместили уже не тело, а скелет. Рядом с ним нашли уникальный бронзовый серп и нож с костяной рукоятью. Жители древнего поселения провели перед захоронением множество ритуалов, об этом говорят, например, найденные археологами четыре сосуда, которые помещены один в другой.

Археологи изучили также особенность могильника Степное-1 — жертвенники с костями животных: быка, коровы, теленка, мелкого рогатого скота. Считается, что эти животные были связаны с символикой плодородия.

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