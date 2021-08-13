Манитогорца, на глазах у детей выбросившего в окно собаку, отправили в колонию строгого режима

Житель Магнитогорска сбросил с девятого этажа беспородную собаку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске вынесли приговор 34-летнему горожанину, убившему собаку.

В апреле 2020 года нетрезвый мужчина выбросил дворняжку из окна квартиры на девятом этаже. Он сделал это на глазах у маленьких детей хозяйки животного. Собака после падения с огромной высоты погибла.

Магнитогорца признали виновным в жестоком обращении с животным, в целях причинения страданий, а также из хулиганских побуждений, совершенном в присутствии малолетних.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину отправили в заключение на три года. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Похожий случай произошел этим летом в Челябинске. Мужчина сбросил с восьмого этажа шестимесячного щенка. Горожанин объяснил свой поступок злостью на щенка, который грыз в квартире мебель и линолеум.

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