Манитогорца, на глазах у детей выбросившего в окно собаку, отправили в колонию строгого режима

Житель Магнитогорска сбросил с девятого этажа беспородную собаку
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Магнитогорске вынесли приговор 34-летнему горожанину, убившему собаку.
В апреле 2020 года нетрезвый мужчина выбросил дворняжку из окна квартиры на девятом этаже. Он сделал это на глазах у маленьких детей хозяйки животного. Собака после падения с огромной высоты погибла.
Магнитогорца признали виновным в жестоком обращении с животным, в целях причинения страданий, а также из хулиганских побуждений, совершенном в присутствии малолетних.
Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину отправили в заключение на три года. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
Похожий случай произошел этим летом в Челябинске. Мужчина сбросил с восьмого этажа шестимесячного щенка. Горожанин объяснил свой поступок злостью на щенка, который грыз в квартире мебель и линолеум.
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