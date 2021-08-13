В центре Челябинска установили туалет за 2,6 млн рублей

фото: мэрия Челябинска

На Алом поле в центре Челябинска открылся бесплатный общественный туалет. Его стоимость установки обошлось мэрии города в 2,6 млн рублей. Среди удобств — имеются поручни, пеленальный стол и отопление. Кабинки находятся на пересечении улицы Володарского с проспектом Ленина.

— Помещение отапливается, в холодный период будет также подогреваться вода, вентиляция включается автоматически при открывании дверей. Также здесь есть электросушилка и откидной пеленальный столик, — говорится в сообщении мэрии Челябинска.

фото: мэрия Челябинска

фото: мэрия Челябинска

Дизайн туалета разработали сотрудники комитета архитектуры Челябинска. Что касается самих кабинок, то они сделаны из нержавеющий стали — это позволит защитить их от вандалов.

В работающем туалете на Алом поле играет музыка Фото: Юлия РЕУТОВА

фото: мэрия Челябинска

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