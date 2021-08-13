Массовая добыча полезных ископаемых в Челябинской области обернулось уголовным делом

Фото: Сергей ГАПОН

Магнитогорская природоохранная прокуратура обнаружила незаконную добычу полезных ископаемых на территории Агаповского района Челябинской области. Факт хищения запасов строительного камня выявили вблизи поселка Наровчатка, где находится месторождение «Пещерское».

— По материалам прокурорской проверки в ОМВД России по Агаповскому району возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), ход расследования находится на контроле прокуратуры, — сообщила старший помощник прокурора региона Ольга Щербинина.

Добывать полезные ископаемые на месторождении «Пещерское» запрещено законом, поскольку оно включено в государственный фонд недр. Однако в период с июня 2020 по май 2021 года неустановленные лица изъяли 32 тыс. тонн строительного камня. Общий ущерб от их действий составил свыше 10 млн рублей.

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