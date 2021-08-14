«Масло растекается повсюду»: Жители Чурилово обнаружили зловонные сливы стоков в Первое озеро [ВИДЕО]

"Да что ж такое, когда хорошо-то будет?" - комментарий пользователя соцсети Фото: Владислав Конесев | vk.com

Жители поселка Чурилово обнаружили сточную трубу в Первое озеро, из которой вытекало зловонное масло. Очевидец заснял все на видео и поделился им с социальных сетях. Вопрос моментально получил резонанс.

— Я катался по берегу и вдруг вижу картину: из трубы возле водокачки идет слив какого-то масла прямо в Первое озеро. Вонь стоит такая, что аж чувствуется за 30 метров, — рассказал житель поселка Владислав Конесев.

Масла в огонь подлили еще больше, когда появилась информация из арбитражного суда, что сливы осуществляются на законной основе вплоть до 2025 года. В министерстве экологии Челябинской области заинтересовались вопросом после таких заявлений.

— Данная информация для изучения и реагирования направлена специалистам регионального экологического надзора. Будет проведена проверка и приняты меры реагирования в соответствии с законодательством, — сообщили в минэкологии.

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