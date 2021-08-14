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Общество14 августа 2021 10:03

В Магнитогорске пятилетний ребенок на самокате попал под колеса автомобиля и повредил голову

У мальчика черепно-мозговая травма и сотрясение мозга
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Родителей ребенка могут оштрафовать за то, что мальчик был без присмотра

Родителей ребенка могут оштрафовать за то, что мальчик был без присмотра

Фото: Архив "КП"

В городе Магнитогорск Челябинской области на улице Маяковского под колеса автомобиля попал пятилетний мальчик. Он переезжал через дорогу на самокате в неположенном месте.

Вечером они вместе со своим страшим 11-летним братом пошли гулять и пренебрегли правилами дорожного движения. В результате чего на пятилетнего мальчика наехал отечественный ВАЗ. Родителей ребенка могут оштрафовать за то, что их несовершеннолетние дети остались одни и без присмотра взрослых.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также повредил тазовую область и получил несколько ссадин на лице. Сейчас мальчик лечится на дому.

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