В Магнитогорске пятилетний ребенок на самокате попал под колеса автомобиля и повредил голову

Родителей ребенка могут оштрафовать за то, что мальчик был без присмотра
Фото: Архив "КП"
В городе Магнитогорск Челябинской области на улице Маяковского под колеса автомобиля попал пятилетний мальчик. Он переезжал через дорогу на самокате в неположенном месте.
Вечером они вместе со своим страшим 11-летним братом пошли гулять и пренебрегли правилами дорожного движения. В результате чего на пятилетнего мальчика наехал отечественный ВАЗ. Родителей ребенка могут оштрафовать за то, что их несовершеннолетние дети остались одни и без присмотра взрослых.
Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также повредил тазовую область и получил несколько ссадин на лице. Сейчас мальчик лечится на дому.
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